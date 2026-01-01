Улицу в центре Киева назовут в честь экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, убитого летом на улице Львова.

Об этом сообщила лидер фракции "Европейская Солидарность" в Киевском горсовете Марина Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Соответствующую инициативу поддержали 57% участников общественного опроса на портале и в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Речь идёт о участке вдоль Мариинского парка – от улицы Грушевского до Парковой дороги.

Ранее президент Владимир Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины.

Напомним, СБУ нашла пистолет, из которого застрелили Андрея Парубия.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

