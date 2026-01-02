На Виннитчине взят под стражу мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей 13-летней падчерицы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на своей странице в Facebook.

По данным следствия, в августе 2025 года 39-летний житель Гайсинского района, воспользовавшись отсутствием матери ребенка, которая находилась в больнице в связи с родами, совершил особо тяжкое преступление в отношении подростка. О происшествии потерпевшая смогла рассказать лишь спустя время старшей сестре, после чего об этом узнали правоохранительные органы.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.



Сексуальное насилие в отношении детей в Украине не редкость. Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали детского тренера по джиу-джитсу по подозрению в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки.

А в Бучанском районе под Киевом 27-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своего знакомого.