Человек лезет на звезду и НЛО над столицей. Полиция Киева собрала самые курьезные обращения за год
Полиция Киева опубликовала наиболее необычные обращения граждан к ним. Среди них оказались вызовы с сообщениями об НЛО и не только.
Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
По информации правоохранителей, к ним обращалась женщина и просила принять меры в отношении мужчины, который поднимается на крышу дома и, возможно, будет лезть на звезду.
В частности, граждане также обращались:
- с жалобой, что каждый раз, когда женщина открывает окно для проветривания, начинается воздушная тревога;
- с просьбой выгнать летучую мышь из квартиры;
- с жалобой на полицию, которая отбирает наркотики;
- с жалобой на невозможность подключиться к Wi-Fi;
- с просьбой выделить сотрудника полиции, который будет забирать ребенка из детского сада.
Напомним, на днях в Ровно патрульные остановили мужчину в костюме Санта-Клауса, который ехал на Mercedes-Benz во время комендантского часа.
До этого мы писали, что в Павлограде несколько улиц почти двое суток сидели без света, так как местный житель выключил трансформатор.