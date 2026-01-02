Полиция Киева опубликовала наиболее необычные обращения граждан к ним. Среди них оказались вызовы с сообщениями об НЛО и не только.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, к ним обращалась женщина и просила принять меры в отношении мужчины, который поднимается на крышу дома и, возможно, будет лезть на звезду.

В частности, граждане также обращались:

с жалобой, что каждый раз, когда женщина открывает окно для проветривания, начинается воздушная тревога;

с просьбой выгнать летучую мышь из квартиры;

с жалобой на полицию, которая отбирает наркотики;

с жалобой на невозможность подключиться к Wi-Fi;

с просьбой выделить сотрудника полиции, который будет забирать ребенка из детского сада.

Напомним, на днях в Ровно патрульные остановили мужчину в костюме Санта-Клауса, который ехал на Mercedes-Benz во время комендантского часа.

До этого мы писали, что в Павлограде несколько улиц почти двое суток сидели без света, так как местный житель выключил трансформатор.