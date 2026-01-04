Кирилла Буданова в Белом доме считают более "реалистичным и трезвым" относительно мирных переговоров, чем Андрея Ермака.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника администрации президента США Дональда Трампа, который работал по вопросам России и Украины.

"Несмотря на репутацию агрессивного и жёсткого человека, Буданов сыграл тихую, но важную роль в мирных переговорах в начале 2025 года... Когда вы реально обсуждаете, как закончится война, он, вероятно, один из самых реалистичных и трезвых парней", — сказал экс-чиновник.

Это резко контрастировало, по его словам, с Ермаком, который критиковал своих американских коллег.

"Вместо того чтобы заботиться о лучшем для Украины, [Ермак] в конечном итоге заботился о лучшем для себя и Зеленского", — добавил бывший чиновник.

Он считает, что "Буданов — один из тех людей, которых уважают разные стороны в администрации Трампа".

При этом отмечается, что назначение Буданова главой Офиса президента может указывать на операцию "Преемник".

По мнению источника, президент Украины Владимир Зеленский нашел "ещё одного сильного человека в стиле Ермака" для роли, более похожей на вице-президента, чем на должность главы офиса.

Однако Буданов будет отличаться от Ермака тем, что у него "есть шанс стать преемником", сказал бывший чиновник. Он выразил надежду, что Зеленский решил не баллотироваться на второй срок, "просчитал риски и решил с этим жить".

Зеленский даже может рассматривать Буданова как первый шаг к проекту "преемника с личными гарантиями", полагает чиновник. Впрочем, он не исключает, что это может быть и попыткой "сжечь своего самого перспективного конкурента".

Издание также приводит опрос американской организации Detente Center for Peace and Freedom, по которому подавляющее большинство респондентов назвало прекращение войны самым важным вопросом для любого будущего кандидата в президенты, а борьба с коррупцией - на втором месте.

Напомним, что еще в день назначения Буданова главой Офиса президента "Страна" прогнозировала, что это сможет придать новый импульс переговорам о мире.

Западные СМИ писали, что Зеленский на протяжении всего последнего месяца уговаривал руководителя Буданова возглавить Офис президента Украины