В ночь на сегодня неустановленные лица повредили окна в доме американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который расположен Цинциннати (штат Огайо). Правоохранители расследуют нападение.

Об этом сообщают ведущие американские СМИ.

Одни издания пишут, что неизвестные разбили несколько окон в здании, другие - что по зданию открывали стрельбу.

По данным властей, Вэнс и его семья в момент инцидента не находились в доме, а были в Вашингтоне.

Полиция уже задержала одного подозреваемого местного жителя. У него изъяли полуавтоматическую винтовку и поместили его под стражу. СМИ пишут, что задержанный не проникал внутрь дома вице-президента.

Мотивы действий нападавшего пока не установлены, но следствие рассматривает все возможные версии от политического протеста до психического расстройства.

Напомним, осенью в США во время выступления в университете убили сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка. Он был смертельно ранен в шею.

По подозрению в убийстве Кирка был задержан 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Молодой человек признался в содеянном отцу, после чего тот сообщил об этом в полицию.