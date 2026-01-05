Неизвестные напали на дом Вэнса в Огайо. В здании повреждены окна
В ночь на сегодня неустановленные лица повредили окна в доме американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который расположен Цинциннати (штат Огайо). Правоохранители расследуют нападение.
Об этом сообщают ведущие американские СМИ.
Одни издания пишут, что неизвестные разбили несколько окон в здании, другие - что по зданию открывали стрельбу.
По данным властей, Вэнс и его семья в момент инцидента не находились в доме, а были в Вашингтоне.
Полиция уже задержала одного подозреваемого местного жителя. У него изъяли полуавтоматическую винтовку и поместили его под стражу. СМИ пишут, что задержанный не проникал внутрь дома вице-президента.
Мотивы действий нападавшего пока не установлены, но следствие рассматривает все возможные версии от политического протеста до психического расстройства.
Напомним, осенью в США во время выступления в университете убили сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка. Он был смертельно ранен в шею.
По подозрению в убийстве Кирка был задержан 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Молодой человек признался в содеянном отцу, после чего тот сообщил об этом в полицию.