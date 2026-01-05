В Киеве задержана 25-летняя женщина, которую подозревают в подрыве автомобиля военного в районе Оболони.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации правоохранителей, молодую женщину задержали в течение нескольких часов после взрыва, по горячим следам.

Как установило следствие, задержанная искала в интернете способ легкого заработка и была завербована РФ за 1500 долларов. Она сама собрала взрывчатку по инструкции, деньги на которую получила на карту, после чего заложила самодельное устройство под транспортное средство.

В результате взрыва военный и его знакомая получили травмы.

"Злоумышленница по указанию куратора из российских спецслужб изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его под автомобиль военнослужащего Национальной гвардии. В результате взрыва военнослужащий и его знакомая были травмированы. Действия фигурантки квалифицированы как террористический акт, ей грозит до десяти лет лишения свободы", - заявляют правоохранители.

Между тем Национальная полиция опубликовала снятые камерой уличного наблюдения кадры взрыва машины военного и момент закладки взрывчатки.

Вчера мы писали о том, что на столичной Оболони произошёл взрыв внедорожника, в результате чего пострадал военнослужащий.

До этого мы сообщали, что в Черкасской области взорвали автомобиль местного депутата. Бомба была заложена под днище.