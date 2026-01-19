Зеленский назначит нового замкомандующего Воздушными силами, который будет отвечать за систему малой ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.
Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале по итогам доклада нового министра обороны Михаила Федорова.
"Задача – трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов", - сообщил президент.
Напомним, на днях Зеленский в своем вечернем обращении пообещал украинцам кадровые решения в сфере ПВО.
Война в Украине идет 1426-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 19 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Накануне российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Также РФ обстреляла Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую и Хмельницкую области. Сообщалось о погибших и раненых, пожарах и разрушениях.
