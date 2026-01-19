Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале по итогам доклада нового министра обороны Михаила Федорова.

"Задача – трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов", - сообщил президент.

Напомним, на днях Зеленский в своем вечернем обращении пообещал украинцам кадровые решения в сфере ПВО.

Война в Украине идет 1426-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 19 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Также РФ обстреляла Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую и Хмельницкую области. Сообщалось о погибших и раненых, пожарах и разрушениях.

