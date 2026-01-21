Печерский районный суд Киева пересмотрел меру пресечения по делу бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Об этом журналистам издания "Суспильне" сообщил адвокат экс-мэра Одессы Александр Лысак.

По его словам, меру пресечения в виде домашнего ареста Труханову заменили на личное обязательство и сняли электронный браслет.

Напомним, в октябре Труханову объявили подозрение по статье 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей). Аналогичные подозрения получили еще семеро сотрудников мэрии, среди которых двое заместителей Труханова.

Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.

Подробнее о деле Труханова мы писали в материале "Из Труханова делают нового Коломойского". Почему экс-мэру Одессы вручили подозрение. Один из представителей местного самоуправления, знакомый с Трухановым и ситуацией в Одессе, считает, что уголовное преследования экс-мэра носит показательный характер.