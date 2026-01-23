Национальная полиция пришла с обысками в мэрию Киева и вручила подозрение директору департамента финансов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной городской госадминистрации (КГГА).

"В департаменте финансов КГГА проходят следственные действия. Их осуществляют представители Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

Дело касается решения Киевсовета от 2020 года о выпуске облигаций внутренних местных ссуд.

"Следственные действия связаны с реализацией решения Киевского городского совета "о привлечении займов", предусматривающего выпуск внутренних местных займов Киевского городского совета", - добавили в КГГА.

По версии следствия, это нанесло ущерб бюджету столицы. Мэрия в свою очередь обвинения отрицает.

Фамилия главы департамента финансов не называется, но на сайте КГГА на странице о кадровом составе указано, что руководителем является Владимир Репик.

Напомним, на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни и других объектах, которыми, в частности, пользовались чиновники этого подразделения прошли обыски.

Перед этим подозрение в получении взяток за контрабанду сигарет получил бывший глава ГПСУ Сергей Дейнеко. О подоплеке этого дела мы писали в отдельном материале.