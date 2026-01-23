Чемпионат Европы по фехтованию, планировавшийся в Эстонии, пройдет во Франции. Изменения произошли из-за того, что Таллин отказывается выдавать визы спортсменам из РФ и Беларуси.

Об этом сообщает Delfi.

По информации издания, Международная федерация фехтования требует участия спортсменов из этих стран.

"Когда мы получили право на проведение чемпионата Европы (в 2024 году - Ред.), Международная федерация фехтования установила определенные правила для спортсменов из стран-агрессоров, но в этом году они несколько раз менялись", — пояснил уже бывший генсек эстонской федерации.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам под флагом и гимном РФ.

Перед этим глава МОК Кирсти Ковентри лично призвала допускать всех спортсменов без политического вмешательства.

