Председатель палаты депутатов Чехии Томио Окамура возмутился тем, что в День соборности Украины украинцы развернули тридцатиметровый флаг своей страны на Карловом мосту в Праге.

Об этом спикер написал в своих соцсетях.

Окамура назвал акцию граждан Украины провокацией и заявил, что чехи недовольны наплывом украинцев.

"Мероприятие было организовано посольством Украины в Праге в годовщину Дня объединения Украины 107 лет назад. С моей точки зрения, это излишняя провокация со стороны украинцев по отношению к нашим гражданам, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику. Эта акция в одном из самых памятных мест чешской истории однозначно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям. Уважение к принимающей стране и её символам должно быть само собой разумеющимся. Здесь не Украина, а Чешская Республика", - написал Окамура.

Он добавил, что озвучил свое недовольство послу Украины и призвал не повторять подобных акций. А также заявил, что новое правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем готовит закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев.

Напомним в начале января, сразу после смены парламента и правительства в Чехии, Окамура распорядился снять флаги Украины у правительственных зданий.

Также он утверждал, что Чехия не будет продавать Украине боевые самолёты L-159.