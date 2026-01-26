В Николаеве в мусорном контейнере нашли младенца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 26 января, около 13:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от женщины, которая в мусорном контейнере на улице Лазурной обнаружила новорожденного ребёнка. С места происшествия младенца госпитализировали, в настоящее время за ним ухаживают медики. Его состояние оценивают как удовлетворительное. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, выясняют все обстоятельства и устанавливают мать ребёнка. Решается вопрос о правовой квалификации события", - заявили в полиции.

