В Чернигове, Ровно, Луцке, Хмельницком, Ивано-Франковске, Киеве, Одессе, Львове и других областных центрах в полицию массово поступают сообщения о минировании. Их не было лишь в Житомирской и Херсонской областях.

Об этом пишут местные телеграм-каналы и ресурсы правоохранителей в Сети.

Поначалу каналы рассказали, что во Львове и Ивано-Франковске поступали звонки о минировании учебных заведений, в частности, школ №13 во Львове, учебных заведениях в Подберёзцах и Жидачеве, а также Лапаевского лицея. Их учеников пришлось эвакуировать на время проверки поступившей информации.

Позже полиция Киева заявила, что стала получать сообщения о минировании госучреждений, учебных заведений, предприятий и других объектов.

Кроме того, одесские ресурсы написали о многочисленных заявлениях о якобы минировании в областном центре разных учреждений: многих учебных заведений (хотя почти все они перешли на дистанционное обучение), Одесского городского совета, железнодорожного вокзала Одессы, Одесского национального экономического университета, Одесского национального медицинского университета, Одесского государственного университета, ТЦ "Ривьера", ТЦ "Сити центр", ТЦ "Гагарин плаза" и ТЦ "Европа".

Из 2000 заявок, поступивших в разных городах Украины, правоохранители проверили уже треть и взрывчатки не нашли.

Напомним, в декабре в западных областях Украины сообщалось о массовых минированиях поездов.

А в прошлом году в Кривом Роге поступило анонимное заявление о минировании всех торговых центров и вокзалов.