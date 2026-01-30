В Сети появилось видео, как юноши из Одессы 16 и 17 лет насилуют кота. Вскоре пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области на своем сайте сообщила, что их нашли и составили админпротоколы. Молодым людям грозит штраф или администартивный арест.

"Через несколько часов ювенальные полицейские установили и разыскали присутствующего на видео 17-летнего юношу и его 16-летнего товарища, который снимал всё на телефон. Как установили правоохранители, событие произошло в начале прошлого года дома у младшего по возрасту парня", - говорится в публикации.

Юноши заявили правоохранителям, что снимали не настоящее издевательство над животным, а инсценировку полового контакта, а сделали это в развлекательных целях. После резонанса в соцсетях появилось новое видео с участием одного из юношей, на котором тот извиняется перед неизвестными за то, что, по его словам, совершил насильственные действия в отношении кота.

Кот спустя почти год умер, как уверяют родители подростков, от старости.

"Родители младшего по возрасту юноши сообщили правоохранителям, что их кот имел заболевание сердца, проходил лечение в ветеринарном учреждении и почти через год умер от старости, а после смерти животного была проведена кремация. Ветеринарную документацию семья предоставила полицейским для изучения", - добавили в полиции.

Полицейские составили в отношении юношей протоколы по факту жестокого обращения с животным (по ч. 2 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Также ювенальные полицейские готовят представление в Службу по делам детей и Центр социальных служб Одесского городского совета относительно взятия семей несовершеннолетних под свой контроль.

Ранее мы сообщали, что на Буковине пьяный молодой человек убил павлина: держа птицу рукой, он с размаху ударил ею несколько раз об землю.

Позже суд вынес обвинительный приговор этому живодёру, назначив ему пять лет условно с испытательным сроком два года.