По всему Киеву у жителей пропала вода. Это произошло в связи с аварией в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба столичного водоканала.

"В настоящее время энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам. О дальнейшем развитии ситуации и сроках восстановления услуг будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во многих регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В частности в Черниговской, Сумской и Житомирской областях, а также в Киеве и области.

При этом министр энерегетики Денис Шмыгаль, комментируя ситуацию, заявил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения и в течение ближайших часов свет будет восстановлен.

