В Германии арестованы граждане Украины, ФРГ и РФ, подозреваемые в организации поставок российским оборонным компаниям в обход санкций.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

По информации издания, правоохранители арестовали пять человек, которых подозревают в поставках товаров в по меньшей мере 24 оборонных компаний РФ.

Что именно экспортировалось, не уточняется, но за годы войны было совершено 16 тыс. поставок на 30 млн евро.

Для сокрытия использовались подставные компании из города Любек. Подозреваемый гражданин Германии и России Никита С. является единственным акционером и управляющим директором торговой компании, которая базируется в Любеке.

Ранее мы писали, что в Германии задержана гражданка Украины, подозреваемая в шпионаже в пользу России.

До этого во Франции арестовали двух лидеров организации "SOS Донбасс" по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Ими оказались гражданка РФ Анна Новикова и обладатель паспорта Франции Венсан Перфетти.

