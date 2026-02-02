Некоторые физические лица-предприниматели (ФЛП) смогут получить из бюджета Украины 7 500 - 15 000 гривен помощи на энергооборудование и топливо.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам премьера, это касается ФЛП 2-3 групп, которые работают в социально важных областях (аптеки, магазины, пекарни, кофейни, мастерские и другие услуги первой необходимости) и имеют хотя бы одного нанятого работника.

Сумма помощи будет зависеть от количества нанятых сотрудников. Заявку можно подать на портале государственных услуг "Дия".

Также указанным группам предпринимателей можно взять до 10 миллионов гривен кредита под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9", потратив средства на когенерационные установки и генераторы.

Напомним, еще 23 января премьер Свириденко сообщала, что Кабинет министров Украины вводит поддержку бизнеса в условиях чрезвычайной энергетической ситуации, в который войдет разовая финансовая помощь ФЛП 2-3 групп и кредит под 0%.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, как украинский бизнес работает в условиях отключений света.