Второй раунд переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби свидетельствует о "серьёзном настрое участников на дипломатическое решение украинского кризиса"

Об этом заявил глава МИД Объединённых Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе краткого интервью прессе.

"Проведение второго раунда трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами в Абу-Даби посылает позитивные сигналы, которые отражают серьёзность сторон, вовлечённых в дипломатический процесс, и их стремление прекратить гуманитарные страдания людей", – говорится в заявлении министра.

Аль Нахайян добавил, что ОАЭ благодарны делегациям Украины и России за конструктивное участие в переговорах.

"Переговоры по Украине в Абу-Даби заложили основу для дальнейшего продвижения мирного процесса", – заявил глава МИД ОАЭ.

Ранее глава киевской делегации Умеров сообщил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждалось перемирие и мониторинг прекращения огня.

Перед этим спецпосланник президента США Уиткофф подвёл итоги переговоров по Украине в ОАЭ.