В Китае фермер оставил свою деревню без света, когда перевозил свинью по воздуху, привязав к беспилотнику.

Об этом сообщает газета South China Morning Post, кадры с места инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

Верёвка, удерживающая животное, врезалась в провода линии электропередач, запитывающей населённый пункт. Беспилотник упал на провода и линия отключилась.

Фермеру, который управлял БпЛА, может грозить административное наказание и компенсация ущерба, который понесли местные электросети.

