В Китае фермер оставил всю деревню без света, когда подвесил свинью к беспилотнику. Видео
В Китае фермер оставил свою деревню без света, когда перевозил свинью по воздуху, привязав к беспилотнику.
Об этом сообщает газета South China Morning Post, кадры с места инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.
Верёвка, удерживающая животное, врезалась в провода линии электропередач, запитывающей населённый пункт. Беспилотник упал на провода и линия отключилась.
Фермеру, который управлял БпЛА, может грозить административное наказание и компенсация ущерба, который понесли местные электросети.
Напомним в Раде хотят обязать украинцев регистрировать свои БпЛА.
