Премьера новой постановки оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера". Об этом сообщает Deutsche Welle.



Премьера новой версии прошла 26 января. Режиссер - голливудский актер Рэйф Файнс, это его дебют в опере.

Билеты на все 11 представлений были распроданы за считанные дни. На премьере заметили Владимира Познера, Михаила Барышникова и представителей московской богемы.

Заглавную партию исполнил солист Михайловского театра Борис Пинхасович, роль Ленского - уроженец Украины Богдан Волков, долгое время работавший в Большом театре, Татьяны - армянская певица Рузан Манташян. За дирижерский пульт встал Семен Бычков - родившийся в Ленинграде американский дирижер, недавно назначенный музыкальным директором Парижской оперы.



Сейчас опера "Евгений Онегин" идет в 15 театрах Европы, подсчитал портал Opera Base. Среди них - берлинская "Комише опер".

Там постановку австралийца Барри Коски 2016 года давали во второй половине января. Зал был полон. По данным DW, на оперу пришли писатель Владимир Сорокин и галерист Марат Гельман с супругами.

В "Комише опер" заявили DW, что в его программе "произведения из русского репертуара - при условии, что они соответствуют художественной направленности театра - всегда были и остаются важной частью". О том, что отмены русской культуры в Европе не произошло, заявил DW и композитор Сергей Невский.



"Русская классика из европейских театров не исчезла. "Орлеанская дева" сейчас с триумфом идет в Амстердаме в постановке Чернякова. Интерес к русской опере сейчас растет, потому что она отвечает на очень конкретные вопросы. Русская опера - это не просто разговор о России как стране, а серьезный социально-критический анализ общества. Мы видим это в постановке "Леди Макбет Мценского уезда" Барри Костки в "Комише опер" в Берлине, в постановке этой же оперы Бархатова, который открыл сезон в Ла-Скала, а также в "Борисе Годунове" в Гамбурге в постановке Франка Касторфа. Людям важно понять, откуда все это началось и почему сегодняшняя Россия выглядит именно так", – сказал он.

Ранее СМИ писали о том, что попытки Украины отменить Чайковского и Михаила Булгакова являются путинизмом в зеркальном отражении.

Это произошло из-за того, что солистов балета Национальной оперы Украины - народную артистку Наталью Мацак и заслуженного артиста Сергея Кривоконя - могли уволить за то, что они исполнили партии в балете русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро" во время европейских гастролей.