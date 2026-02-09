Бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что обладает фото- и видеодоказательствами того, как бывший глава СБУ Иван Баканов брал у него и других предпринимателей взятки на десятки миллионов долларов.

Об этом он сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства

"У меня есть аудио-, фото- и видеофиксация того, как Баканов получал непроавомерную денежную выгоду от меня и других людей, которые пока боятся об этом говорить", - сказал бизнесмен.

Ваганян добавил, что полученные от предпринимателей деньги Баканов передавал Владимиру Зеленскому.

Кроме того, по его словам, руководитель СБУ упоминал как своего друга Тимура Миндича.

Ещё бизнесмен утверждает, что экс-глава СБУ выехал за границу накануне вторжения РФ с помощью паспорта-прикрытия. Поэтому у пограничников нет официальной отметки о его выезде.

"Он пересекал границу - это стопроцентная информация. Я уверен, что он выехал по паспорту прикрытия", - сказал Ваганян.

Напомним, в середине января Ваганян в интервью близкому к Петру Порошенко экс-нардепу Бориславу Березе обвинил Баканова в коррупции. Он рассказал, что передавал Баканову и другим тогдашним руководителям СБУ не только деньги, но также дорогие автомобили и объекты недвижимости.

Баканов эти обвинения отрицает и считает их кампанией давления на Зеленского с целью заставить его пойти на уступки в переговорах с Россией.

Вскоре после резонансных заявлений Ваганяна глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Баканова ищет полиция, чтобы пригласить на заседание комиссии Рады по расследованию коррупции.