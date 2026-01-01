Все пять подозреваемых народных депутатов из партии "Слуга народа" получили меры пресечения по делу о взятках в Верховной Раде за голосование.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Следственный судья ВАКС по ходатайствам стороны обвинения применил меры пресечения в виде залога к 5 народным депутатам Украины, подозреваемым в систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение или невыполнение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения.

Двум подозреваемым назначены залоги в размере 40 млн и 30 млн гривен, ещё двум - по 20 млн гривен, пятому депутату - 16,6 млн гривен.



Кроме того, на всех фигурантов возложены процессуальные обязанности, включая ношение электронного средства контроля.

Напомним, сегодня оставалось избрать меру пресечения нардепу Ольге Савченко.

Ранее мы приводили подробности "дела нардепов".

Что значит новое дело НАБУ против "слуг народа", мы подробно анализировали в отдельном материале.



