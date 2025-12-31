Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде залога ещё двум народным депутатам от "Слуги народа" – Михаилу Лабе и Евгению Пивоварову.

Об этом пишут украинские издания, ссылаясь на свои источники.

По данным источников СМИ, вчера нардепу Юрию Киселю назначили залог в 40 миллионов грн, а его коллеге Игорю Негулевскому – 30 миллионов. Завтра меру должны избрать ещё Ольге Савченко.

Евгений Пивоваров. Фото: "Суспильне"

Михаил Лаба. Скриншот

Напомним, подозрение в организации взяток за голоса в парламенте по "нужным" законопроектам объявили пяти народным депутатвм, все они – из фракции "Слуга народа". По просьбе прокуратуры заседания проходят в закрытом режиме.

Ранее ВАКС избрал меру пресечения нардепу Юрию Киселю, близкому к президенту Владимиру Зеленскому.

Что значит новое дело НАБУ против "слуг народа", мы подробно анализировали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.