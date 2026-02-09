Власти Украины планируют провести "аудит" военнослужащих из-за сильного перекоса в сторону тыловых военных.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, сообщила народный депутат Нина Южанина в эфире "Радио Свобода".

"(Федоров) нам называл цифры о количестве военных, которые находятся в тылу и под боевым распоряжением. Цифры впечатляющие. Есть какой-то перекос, и он говорил, что сейчас будет думать, как выровнять систему. Чтобы военных, выполняющих основную работу, было больше", – сообщила Южанина.

Ранее военный рассказал, как в ВСУ переводятся на тыловые должности. В частности, за перевод в безопасное место несения службы в украинской армии берут от шести до десяти тысяч долларов.

Война в Украине идет 1447-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 9 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что российские войска продвинулись на лиманском и славянском направлениях, а также под Константиновкой в Донецкой области. В Генштабе ВСУ заявили, что в ходе удара по полигону в Астраханской области РФ повреждён объект обслуживания российских баллистических ракет.

