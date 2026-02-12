В Харькове есть многоэтажные дома, где электричества нет по 18-19 часов в сутки.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Столь долгие отключения он назвал "катастрофическими" и напомнил, что центральная власть страны обещала, что в домах, где нет отопления, отключать электричество не будут.

По словам Терехова, эти обещания не выполняются.

Ранее Терехов сообщил о восстановительных работах после того как харьковская ТЭЦ-5 была уничтожена обстрелом.

Напомним, в Харьковской области объявили ЧС в сфере энергетики.

Война в Украине идёт 1450-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 12 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг сообщалось, что за первые десять дней февраля войска РФ значительно продвинулись на славянском и соседнем лиманском направлениях. В это же время ВСУ продолжают контратаковать группировку противника, которая ведёт наступление в Запорожской области.

