В многоэтажных домах Харькова нет электричества по 18-19 часов в сутки - Терехов
В Харькове есть многоэтажные дома, где электричества нет по 18-19 часов в сутки.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Столь долгие отключения он назвал "катастрофическими" и напомнил, что центральная власть страны обещала, что в домах, где нет отопления, отключать электричество не будут.
По словам Терехова, эти обещания не выполняются.
Ранее Терехов сообщил о восстановительных работах после того как харьковская ТЭЦ-5 была уничтожена обстрелом.
Напомним, в Харьковской области объявили ЧС в сфере энергетики.
