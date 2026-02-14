Российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в тюрьме, отравили смертельным токсином эпибатидином.

Об этом заявили министры иностранных дел Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов (коллективное заявление опубликовано на британском государственном сайте).

Как утверждается, такие выводы сделаны "на основе анализа образцов, полученных от Алексея Навального", и что эти анализы "однозначно подтвердили наличие эпибатидина". Кто именно проводил анализы, в каких лабораториях и при каких обстоятельствах были получены образцы - в заявлении не уточняется.

Подчеркивается, что с учетом токсичности вещества и описанных симптомов "наиболее вероятной причиной смерти было отравление".

Отмечается, что эпибатидин – токсин, содержащийся у ядовитых лягушек Южной Америки, которые в РФ не водятся. Но то, что Навальный умер в заключении говорит о том, что у Кремля были "средства, мотив и возможность" применить этот яд.

Испытания на животных показали, что вещество эпибатидин способно вызывать резкое повышение артериального давления, паралич дыхания, судороги, кому и смерть.

Ранее о сокрытии отравления Навального в тюрьме заявляла его вдова Юлия.

Навальная заявила, что свои выводы лаборатории не публикуют "по политическим соображениям", потому что "заигрывают с Владимиром Путиным из-за каких-то высших соображений".

Напомним, в РФ заявляли, что Навальный умер по естественным причинам.