Украину ожидает серьезное сокращение населения на фоне "демографической катастрофы".

Об этом заявил епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий во время интеревью.

"Зачем нам эта война, если через 15 лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд, потому что у нас не будет людей", - заявил он.

По его словам, ему удалось задавать этот вопрос президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Юлии Свириденко. Однако что они ответили, не уточнил.

"У нас сегодня не кризис, у нас демографическая катастрофа", - добавил Кривицкий.

Напомним, что в 2024 году смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость.

Осенью директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляла, что Украина еще долго будет бедной страной после такой тяжелой войны.

Замгенсек ООН Розмари Дикарло в свою очередь заявляла, что за последний год смертность среди мирного населения в Украине резко выросла.

