"Зачем война, если через 15 лет некому будет платить налоги". Епископ заявил о демографической катастрофе в Украине
Украину ожидает серьезное сокращение населения на фоне "демографической катастрофы".
Об этом заявил епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий во время интеревью.
"Зачем нам эта война, если через 15 лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд, потому что у нас не будет людей", - заявил он.
По его словам, ему удалось задавать этот вопрос президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Юлии Свириденко. Однако что они ответили, не уточнил.
"У нас сегодня не кризис, у нас демографическая катастрофа", - добавил Кривицкий.
Напомним, что в 2024 году смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость.
Осенью директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляла, что Украина еще долго будет бедной страной после такой тяжелой войны.
Замгенсек ООН Розмари Дикарло в свою очередь заявляла, что за последний год смертность среди мирного населения в Украине резко выросла.
