Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении в незаконном обогащении экс-заместителю начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своем сайте.

По версии следствия, в течение 2020–2022 годов фигурант приобрел активов на 37,7 миллионов гривен, что более чем на 6 500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его официальные доходы.

С целью скрыть реального владельца имущество регистрировали на близких лиц: жену, мать, тёщу и бабушку жены.

В частности, были приобретены пять автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а также Mazda CX-5 общей стоимостью более 12 млн грн, три жилых дома с земельными участками в поселке городского типа Таирово Одесской области общей рыночной стоимостью более 23 млн грн. Кроме того, зафиксировано более 1,58 млн грн, которые фигурант вносил наличными через терминалы самообслуживания на собственный банковский счёт.

В ГБР заявили, что официальные доходы чиновника не позволяли осуществить такие приобретения. Также он организовал приобретение и использование имущества, в отношении которого всё говорит о его преступном происхождении, а также умышленно внёс недостоверные сведения в декларацию за 2023 год.

Бывшему должностному лицу заочно сообщено о подозрении по статьям УК Украины о незаконном обогащении, организации легализации имущества, полученного преступным путём, и декларировании недостоверной информации.

Также сообщено о подозрении матери жены фигуранта по статьям УК Украины о пособничестве в легализации имущества, полученного преступным путём, и использовании заведомо поддельного документа.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры для установления всех активов и их ареста.

ГБР не назвало имени чиновника, однако СМИ пишут, что речь идет о Денисе Галушко.

Напомним, в 2023 году ГБР возбудило дело против начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, которого подозревали в незаконном обогащении на призывниках. Несмотря на это он еще какое-то время продолжал исполнять свои обязанности.

В итоге Борисова всё же взяли под стражу, после чего суд назначал ему разные залоги. В целом в рамках процессов по трём из четырёх уголовных производств за Борисова внесли более 100 миллионов гривен залога: 36 364 000, 44 420 760 и 20 136 200 гривен (эту последнюю сумму - в ноябре).