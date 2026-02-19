Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за попытку организации мятежа в декабре 2024 года.

Об этом сообщает BBC.

Согласно обвинительному заключению, экс-президент вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами и ввел без достаточных оснований военное положение с целью насильственного удержания власти и подрыва конституционного строя. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни. Юн Сок Ёль вину не признал и заявил, что использовал конституционное право президента.

Напомним, в начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, а также заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения процедуры импичмента против государственного аудитора и главного прокурора. Объявление военного положения вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.

Однако через несколько часов правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения, сделав его самым коротким в мировой истории.