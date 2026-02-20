Россия завербовала более тысячи граждан Кении на войну с Украиной.

Об этом сообщил кенийский депутат Кимани Ичунгвах, передаёт немецкая государственная медиа-компания Deutsche Welle.

Парламентарий сослался на совместный отчёт разведывательных служб и управления уголовных расследований.

"На сегодняшний день более 1000 кенийцев были завербованы и отправились участвовать в российско-украинской войне", – заявляет Ичунгвах.

По имеющийся информации, кенийцы попадают в РФ по туристическим визам через Стамбул и Абу-Даби. Некоторые во избежание контроля едут через Уганду, Демократическую Республику Конго и Южную Африку. Те кенийцы, которые работают за рубежом, также едут в Россию.

Многие из африканцев, как отметил депутат, подписали контракты с армией РФ, по которым им обещали ежемесячные выплаты от 920 до 2400 евро, тогда как в Кении работники зарабатывают по 100 евро в месяц.

Ичунгвах отметил, что, согласно данным за февраль, 28 кенийцев считаются пропавшими без вести, 35 – пребывают в тренировочных лагерях или на военных базах, 89 – находятся на передовой, а 39 – госпитализированы. Ещё 30 граждан Кении были депортированы из России.

Как заявляет парламентарий, агентства по вербовке сотрудничают с работниками аэропорта Найроби, национальными службами занятости и сотрудниками посольства России в Найроби и посольства Кении в Москве.

Ранее стало известно, что дочь экс-президента ЮАР обвиняют в вербовке южноафриканцев на войну с Украиной.

Напомним, Путин пообещал Моди освободить всех индийцев, завербованных в российскую армию.