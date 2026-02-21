Соединенные Штаты Америки поддержали возвращение России в мировой спорт.

Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли.

Американец, комментируя участие сборной России в Паралимпийских играх, заявил, что спорт - для всех. Эта позиция резко расходится с позицией лидеров европейских стран и Украины, которая будет бойкотировать открытие Паралимпиады в качестве акции протеста. А Италия - "хозяйка" игр этого года - заявила, что "абсолютно несогласна" с решением Международного олимпийского комитета допустить к Играм сборные РФ и Беларуси.

В то же время, как пишет The New York Times, президент ФИФА Джанни Инфантино недавно заявил, что хочет видеть Россию в международных соревнованиях, а президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сказала, что спорт должен оставаться "нейтральной площадкой, где каждый спортсмен может свободно соревноваться".

Ещё один член МОК, иорданский принц Фейсал Аль Хуссейн, также поддержал возвращение России.

"Они, безусловно, делают хорошие шаги вперед, и в конечном итоге олимпийское движение - это инклюзивность, а не эксклюзивность, поэтому мы должны найти способ вернуть всех", - заявил Хуссейн.

Ранее NYT, ссылаясь на решение МОК в Милане, писала, что РФ может выйти из бойкота в международном спорте.

А в Верховной Раде заявили, что начавшийся год будет годом масштабного возвращения российских атлетов в международный спорт, в том числе под собственной символикой.