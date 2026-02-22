Украине необходимо дополнительно мобилизовать как минимум 250 тысяч солдат и получить гораздо больше оружия, чтобы изменить ситуацию на фронте.

Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на украинских военных и источники в НАТО.

По их мнению, сейчас на большинстве участков фронта ВСУ уступают армии РФ в численности личного состава и количестве вооружения. В частности, в украинской армии меньше пилотов дронов и подразделений их прикрытия.

При этом, по мнению источников издания, Россия "полностью использует" свои преимущества на техническом, оперативном и стратегическом уровне.

"Чтобы победить или хотя бы изменить ход войны, Украине необходимы как минимум 250 тысяч дополнительных военных и гораздо более мощное вооружение", – заявил The Times источник в НАТО.

Ранее в The New York Times писали, что ВСУ не могут удерживать всю линию фронта из-за нехватки личного состава.

При этом бо́льшую часть прошедшего года Украина сосредотачивала основные силы на удержании городов в Донецкой области, которую РФ требует отдать для завершения войны.

Как мы также сообщали, министр обороны Италии не верит в победу Украины и призывает Путина остановить войну.