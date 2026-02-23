В Украине сейчас развивается один из самых серьезных демографических кризисов в мире, она превращается в страну вдов и сирот.

Об этом сообщает CNN.

В стране резко падает рождаемость, все больше людей испытывают проблемы с фертильностью или откладывают решение о рождении детей. Одновременно растут потери на линии фронта, а миллионы беженцев обосновались за границей.

"Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределена", - заявила ведущий украинский демограф Элла Либанова.

По ее оценке, Украина потеряла около 10 миллионов человек с начала войны, а рождаемость практически рухнула.

Также из-за войны стало сложнее забеременеть и выносить ребенка, рассказывает директор клиники репродуктивной медицины "Надия" Валерий Зукин.

"Мы наблюдаем все больше осложнений, все больше аномалий, все больше трудностей с вынашиванием беременности до срока", - констатировал он.

Сотрудница клиники Алла Бараненко добавила, что наблюдает увеличение числа случаев преждевременной менопаузы у молодых женщин.

"Качество яйцеклеток ухудшилось, и их количество сокращается – и это из-за стресса, и это касается не только моих пациенток, но и доноров яйцеклеток, то есть женщин без каких-либо репродуктивных проблем. И тем не менее качество их яйцеклеток хуже", - сказала она.

Также Бараненко сообщила, что стало хуже и качество спермы украинских мужчин, особенно вернувшихся с фронта.

Напомним, на днях епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий заявил: "Зачем нам эта война, если через 15 лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд, потому что у нас не будет людей?"

Ранее западные СМИ уже писали, что Украина стоит на пороге демографического коллапса из-за войны.