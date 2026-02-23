Сегодня вечером в одном из районных отделений полиции Днепра прогремел взрыв.

Сначала об этом сообщили городские телеграм-каналы.

Местные СМИ информировали, что взорвался неизвестный предмет в одном из кабинетов райотдела и опубликовали видео с места инцидента.

Также в пабликах появилось фото последствий взрыва.

Позже в Нацполиции опубликовали подробности о взрыве в одном из полицейских отделений Днепра.

Сообщается, что взрыв произошел около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе в административном здании полиции.

В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

Напомним, сегодня в Николаеве на неработающей АЗС тоже произошел взрыв, в результате которого пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

В прокуратуре уже заявили, что на АЗС в Николаеве взорвалось самодельное устройство. Ведомство рассматривает взрыв как теракт.

А перед этим теракт произошел во Львове. В результате взрывов возле магазина погибла полицейская, пострадали десятки человек.