Прогремел новый взрыв в райотделе полиции города Днепра. Фото и видео
Сегодня вечером в одном из районных отделений полиции Днепра прогремел взрыв.
Сначала об этом сообщили городские телеграм-каналы.
Местные СМИ информировали, что взорвался неизвестный предмет в одном из кабинетов райотдела и опубликовали видео с места инцидента.
Также в пабликах появилось фото последствий взрыва.
Позже в Нацполиции опубликовали подробности о взрыве в одном из полицейских отделений Днепра.
Сообщается, что взрыв произошел около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе в административном здании полиции.
В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием.
Напомним, сегодня в Николаеве на неработающей АЗС тоже произошел взрыв, в результате которого пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.
В прокуратуре уже заявили, что на АЗС в Николаеве взорвалось самодельное устройство. Ведомство рассматривает взрыв как теракт.
А перед этим теракт произошел во Львове. В результате взрывов возле магазина погибла полицейская, пострадали десятки человек.