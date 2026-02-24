Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против российских ученых, руководителей органов оккупационных администраций, а также организаций, поддерживающих агрессию России.

Соответствующий указ №161/2026 опубликован на сайте президента.

Среди 29 фигурантов санкционного списка числятся член Российской академии наук, соавтор школьного учебника по истории РФ Александр Чубарьян, историк и бывший преподаватель российских и западных вузов Алексей Миллер и "глава министерства культуры Херсонской области" Артем Лагойский.

Также Зеленский ввел санкции против 15 российских организаций и органов оккупационных администраций, причастных, как заявляется, к поддержке российской агрессии и оккупации украинских территорий, фальсификации исторических фактов, похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма, присвоению документов Национального архивного фонда Украины и их использованию в интересах РФ.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ датирован сегодняшним днем.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что ему не интересно российское "историческое дерьмо" о причинах войны в Украине.

Ранее Зеленский ввёл санкции против украинских журналистов, связанных с УПЦ.