Россия сможет продолжать войну в Украине в течение всего 2026 года.

Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на выводы военного аналитического центра.

В этих выводах говорится, что Россия сможет поддерживать военные действия на протяжении всего 2026 года, даже с учётом нарастающего экономического давления и проблем с личным составом. При этом ракетная и дроновая угрозы для Европы будут усиливаться.

Бастиан Гигерих, генеральный директор Международного института стратегических исследований (IISS), заявил, что существует "мало признаков" того, что "способность России продолжать войну против Украины в пятый год ослабевает".

По данным института, в 2025 году Кремль потратил на оборону не менее 186 млрд долларов. Это на 3% больше в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом и составляет 7,3% ВВП страны – более чем вдвое больше доли, которую тратят США, и примерно втрое больше уровня Великобритании.

Эксперт по военным финансам Фенелла Макгерти отметила, что российская экономика замедляется. Это может привести к "потенциальному снижению" военных расходов в реальном выражении в 2026 году. Однако, подчеркнула она, эту тенденцию нужно рассматривать на фоне нескольких лет резкого роста расходов.

Военные расходы "удвоились в реальном выражении с 2021 года", подчеркнула она. Это позволило России значительно увеличить затраты на вооружение и набор личного состава для поддержания интенсивных наземных и воздушных атак против Украины в ближайшей перспективе.

"Несмотря на западные обсуждения устойчивого соглашения о прекращении огня, Россия усиливает атаки на критическую инфраструктуру и населённые центры Украины, используя сочетание крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников одноразового применения", – добавил Гигерих.

Эксперт по России Найджел Гоулд-Дэвис заявил, что появляются "всё более явные признаки того, что темпы набора в российскую армию начинают отставать от ежемесячных потерь" на поле боя. В то же время Москва может снизить уровень потерь, сократив интенсивность наступательных операций по всей линии фронта.

Напомним, в Европе уверены, что война в Украине может длиться до 3 лет.

А журнал The Times написал, что Украине нужны ещё 250 тысяч солдат и более мощное оружие, чтобы изменить ситуацию на фронте.