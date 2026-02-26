В социальных сетях распространяют обращение против "попыток навязать Украине незаконный референдум" об одобрении мирного соглашения.

Подписали его, в частности, экс-глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, бывший замглавы ЦИК Андрей Магера, глава организации "Честно" Вита Думанская, глава "Детектор медиа" Наталья Лигачева и другие активисты, руководители общественных организаций и грантовых структур.

"На международном уровне не прекращаются попытки вместо совместного давления на захватчиков для обеспечения устойчивого мира прибегнуть к "умиротворению" агрессора и побуждению Украины к территориальным и другим уступкам. Особую опасность в этом контексте представляют разговоры о якобы необходимости утверждения результатов возможного мирного договора через всеукраинский референдум", - говорится в заявлении.

Там также утверждается, что мирное соглашение должна утвердить только Верховная Рада.

"Единственный случай, когда Верховная Рада должна назначать референдум – это одобрение договора об изменении территории Украины. В то же время, мы не можем допустить, что президент Украины или уполномоченные им лица заключат договор, посягающий на территориальную целостность нашего государства и предусматривающий отказ от части его суверенной территории", - говорится в заявлении.

Авторы заявления требуют:

снять с повестки дня тему одобрения мирного договора на референдуме;

не допускать согласования и подписания представителями Украины международных соглашений, "противоречащих Конституции и законам Украины, в т.ч. обязательств о проведении любых референдумов".

"Предостерегаем Президента и Верховную Раду Украины от любых попыток провозгласить референдум с нарушением требований статьи 72 Конституции Украины, поскольку такие попытки имели бы откровенно противоправный характер и непредсказуемые разрушительные последствия", - говорится в заявлении.

Напомним, о том, что мирное соглашение должно быть утверждено на референдуме, неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский. Фактически это является официальной позицией украинских властей.

При этом нардеп Юрий Камельчук заявлял, что украинцы даже несмотря на военное положение устроят акции протеста, если условия мира будут несправедливыми.