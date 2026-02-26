Европейский банк реконструкции и развития вдвое ухудшил прогноз роста экономики в Украине на 2026 год.

Об этом стало известно из нового отчета ЕБРР.

Как стало известно, если ранее увеличение ВВП ожидалось на уровне 5%, то теперь только 2,5%, что аналитики ЕБРР объяснили войной и проблемами с заключением мирного соглашения.

"В базовом сценарии, при котором война России против Украины продолжается в течение всего 2026 года, ожидается, что реальный рост ВВП составит 2,5% в 2026 году, увеличившись до 4,0% в 2027 году, если война закончится. Мирное соглашение, заключенное в начале 2026 года, может существенно ускорить рост в оба года, но дефицит электроэнергии, слабые показатели сельскохозяйственного производства и ограничения на рынке труда представляют собой значительные краткосрочные риски", - отмечается в докладе.

При этом рост ВВП в 2025 году составил, по разным подсчетам, 1,8-2,2%.

Темпы роста в прошлом году снизились в сравнении с 2,9% в 2024 году и 5,5% в 2023 году.

Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины опустил ставку, ухудшив прогноз по росту экономики.

Напомним, в январе Международный валютный фонда (МВФ) зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%. Это худший показатель в Европе и не совпадает с официальным отчётом Киева.