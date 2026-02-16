Украине ежегодно потребуется 300-400 тысяч трудовых мигрантов для поддержки экономики, несмотря на наличие почти 2 миллионов безработных.

Об этом рассказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире украинского ТВ.

"У нас с вами достаточно большая структурная безработица. У нас формально почти 2 миллиона человек безработных по методике Международной организации труда. Но у нас есть такие специальности, которые в бешенном дефиците", - отметил он.

По его словам, самый большой дефицит наблюдается среди рабочих и инженерно-конструкторских специальностей.

Также остро стоит вопрос нехватки водителей большегрузных автомобилей.

"Украина, и об этом давно говорят демографы, вынуждена будет решать вопрос с трудовыми мигрантами. Кстати, уже есть на сегодняшний момент, скажем, примеры, когда там определенные предприятия в Закарпатье пригласили на работу представителей из Бангладеш, потому что не могли найти, собственно, работников в той области, где они начали размещать деревообрабатывающее предприятие. Кстати, демографы вообще говорят, что Украине нужно ежегодно завозить где-то порядка 300-400 тысяч трудовых мигрантов. Это очень большой вызов на сегодняшний момент украинскому рынку труда. И для восстановления Украины, в случае остановки активной фазы боевых действий, нужно где-то порядка дополнительно 4 млн рабочих рук", – сказал Пендзин.

При этом он напомнил, что после начала войны из Украины в качестве беженцев уехало 6,8 млн человек.

Напомним, осенью украинские компании начали завозить в страну трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш.

О том, почему в Украине все чаще говорят о массовом завозе трудовых мигрантов мы анализировали в отдельном материале.