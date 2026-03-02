Сегодня в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) состоялось рассмотрение апелляций экс-министра юстиции и бывшего главы Министерства энергетики Германа Галущенко, который получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу бизнесмена Тимура Миндича (дело "Мидас"), и стороны обвинения.

Апелляционная палата отказала в удовлетворении апелляции как защиты Галущенко, так и стороны обвинения, оставив решение первой инстанции без изменений. Таким образом Галущенко остаётся под стражей с возможностью выйти под залог в размере 200 миллионов гривен.

Экс-министр участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы Галущенко заявил, что опубликованная переписка с его заместителем о том, что детективу НАБУ якобы следует избрать камеру с "неприятными соседями", является давлением со стороны следствия с целью очернения его репутации.

"Этот эпизод вообще не касается дела, по которому мне объявлено подозрение, и там всё было в рамках закона. Но они вытащили эту переписку, чтобы демонизировать меня", - заявил экс-министр.

Он говорит, что его пожилому отцу приходят сообщения с угрозами, как Галущенко "должен вести себя в камере".

Также бывший министр еще раз сказал, что сможет заплатить залог в размере около 20 миллионов гривен, так как примерно в эту сумму оценивает своё имущество, которое сможет продать, чтобы внести залог.

Кроме того, Галущенко заявил в суде, что псевдонимы Сигизмунд и Профессор, которые фигурируют в материалах дела "Мидас", ему не принадлежат, и что материалы дела этого не доказывают.

В ответ сторона обвинения заявила, что зафиксировано несколько эпизодов, когда другие участники уголовного дела "Мидас" обсуждали, что Сигизмунд едет в командировку и что именно он там будет делать. В эти периоды Галущенко, занимая должности министра энергетики и министра юстиции, выезжал за границу в служебные командировки.

Также прокурор заявил, что некоторые участники дела "Мидас" называли Галущенко Профессором, что подтверждается записями их разговоров. Один из фигурантов также заявил, что Профессор – это Герман Валерианович, что совпадает с именем и отчеством Галущенко.

Напомним, 17 февраля ВАКС отправил Германа Галущенко под стражу с возможностью выйти под залог в размере 200 млн гривен. Прокуратура требовала 425 млн гривен.

Недавно НАБУ опубликовало новые записи по делу Миндича с Галущенко и передачей украденных на схемах денег.

Подробно о подоплёке дела Галущенко мы писали в отдельном материале.