Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ближайшем будущем обсудит с представителями Кабинета министров строительство военного городка в Северодонецке (админцентр Луганской области - Ред.), в котором смогут поселиться несколько тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Уже есть план проекта, лично мне он очень нравится. Через неделю я смогу пообщаться с представителями Кабмина по поводу строительства", – заявил Гайдан.

Он также сообщил, что новый городок не станет абсолютно закрытым объектом. В проекте предусмотрены административный комплекс, жилые дома и вся необходимая инфраструктура. В том числе рассматривается планировка военного госпиталя.

По словам главы ОГА, городок будет "огромным", и там смогут проживать тысячи людей. Строительство военного города начнется в районе аэропорта.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в портале электронных услуг "Дия" скоро появятся данные о военном учете украинцев. По словам главы Минобороны Андрея Тарана, речь идет об информации, содержащейся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) запланирована в течение 2022-2023 годов, сообщается на сайте Минобороны.

Кроме того, мы также информировали о том, что на заседании фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру бывшего вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова на пост министра обороны.