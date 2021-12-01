В Киеве участники акции протеста, которые сегодня собрались на Майдане, сформировали колонну для похода на Банковую и двинулись к Офису президента. Перед этим они "прогуляются по майдановским местам".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Правоохранители под Офисом президента говорят, что будут проводить поверхностную проверку протестующих, которые направляться к ОП.

Обычно, из-за поверхностной проверки и происходят столкновения между протестующими и правоохранителям.

Напомним, 1 декабря в Киеве проходит митинг сторонников экс-президента Петра Порошенко и националистов. Требования учатсниковзачитал со сцены глава "Демократичной сокиры" Юрий Гудыменко: уволить главу Офиса президента Андрея Ермака; провести перевыборы Верховной Рады; отставки президента Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что 21 декабря, в годовщину начала Евромайдана уже проходила акция протеста с требованием отправить Ермака в отставку. Тогда митингующие дали президенту Украины Владимиру Зеленскому для этого десять дней в противном случае они анонсировали повторную акцию протеста на 1 декабря.

Также сообщалось, что именно на 1 декабря Зеленский назвал днем возможного государственного переворота в Украине.

За тем как развиваются сегодня события в центре Киева "Страна" следит в обновляемом материале.