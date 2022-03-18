Вашингтон оперативно передает Киеву разведывательные сведения, которые используются против Вооруженных сил России.

Об этом сообщил в четверг, 17 марта, заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри.

"Я бы сказал, что разведывательная информация, которой мы делимся, работа, которой мы занимаемся, чтобы поддержать украинское правительство, существенно меняет положение дел. Она точная, она своевременная, и на ее основе можно предпринимать действия. Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем", - заявил он, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Более подробно говорить на эту тему публично замминистра отказался. Конкретно об этом не стали говорить и двое других участников слушаний - начальник Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Беррьер и глава Киберкомандования американских ВС Пол Накасоне. Н

Кроме того, Накасоне одновременно занимает пост директора Агентства национальной безопасности США, которое отвечает за радиоэлектронную разведку. Он уточнил, что США преследуют три основные цели, передавая часть своей разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам. По его словам, Вашингтон поступает таким образом, чтобы "строить коалицию", вскрывать предполагаемые "операции по дезинформации", а также поддерживать операции ВС Украины.

"За свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело подобного рода обстояло лучше", - сказал Накасоне.

Беррьер также утверждал, что речь идет о "революционных" усилиях разведки США.

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