Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк пояснил отмену усиленного комендантского часа в столице и области: его решили не вводить, чтобы не создавать "лишнее социальное напряжение". Он также отметил, что была угроза деятельности диверсионных групп, но сейчас "ситуация стабилизирована".

Павлюк сообщил, что в области противник пытается перегруппироваться и провести наступление на столицу, защитники активно работают над тем, чтобы оттеснить врага.

В Славутиче ситуация стабилизирована, предлагается организация гуманитарного коридора из города, информация о погибшем местном жителе проверяется.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что комендантский час, который планировали ввести на все воскресенье, отменяется.

Также "Страна" сообщала, что мэр Славутича рассказал о ситуации в городе.

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