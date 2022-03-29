Более 1,6 тыс. человек добрались во вторник до Запорожья по трем гуманитарным коридорам. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

"По согласованным трем гуманитарным коридорам сегодня на личном транспорте до Запорожья доехали 1 665 человек. Из них 936 человек из Мариуполя и 729 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка", - сказала она на брифинге.

Верещук заявила, что в среду украинские власти также сосредоточат усилия на обеспечении работы трех согласованных гуманитарных коридоров: из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара до Запорожья.

Кроме того, в сети появился традиционный видеоотчет вице-премьера Ирины Верещук о работе гуманитарных коридоров. "Страна" публикует основные пункты из него.

Сегодня по трем гуманитарным коридорам на личном транспорте в Запорожье добрались 1 665 человек. Из них 936 мариупольцев и 729 жителей населенных пунктов Запорожской области. В Васильевке россиянами блокируется гуманитарная колонна, отправленная в Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Российские войска заблокировали колонны личного транспорта, которые шли в Запорожье из Токмака и Энергодара. На завтра согласованы гуманитарные коридоры из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и Энергодара.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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