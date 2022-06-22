Украина отрицает согласование с Минобороны РФ открытие двух "гуманитарных коридоров" для 70 иностранных судов из 16 государств, заблокированных в украинских портах, о чем Москва объявила вчера.

Об этом министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила в комментарии "Стране".

"Они что-то в одностороннем порядке пишут, сами прекрасно зная, что эти коридоры они и не будут открывать. На это уже давно никто не обращает внимания, ни Международный комитет Красного Креста, ни ООН, ни наша сторона, которая должна была бы быть задействована в таком процессе. Полное обесценивание таких сообщений, которое достигла Россия, оставляют только один вариант реакции, игнорирование", — заявила Верещук.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский говорил о переговорах про возобновление работы заблокированных украинских портов. Но прогресса тогда не было.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.