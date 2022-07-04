Представитель британской армии заявил, что страницы их ведомства в YouTube и Twitter были взломаны, после чего на них появились ряд сообщений, рекламирующих NFT. Об этом сообщает Reuters.

"Нам известно о взломе армейских аккаунтов в YouTube и Twitter. Ведется расследование", - сказал он.

Также известно, что страница армии Великобритании была переименована в Ark Invest, после чего на ней разместили несколько роликов о криптовалюте.

"Мы чрезвычайно серьезно относимся к информационной безопасности и решаем эту проблему. Пока расследование не будет завершено, было бы неуместно давать дальнейшие комментарии", - добавил представитель Минобороны.

Известно, что на данный момент у страницы Минобороны Великобритании в Twitter 362 тысячи подписчиков, а на YouTube – 177 тысяч.

Журналисты также добавили, что Ark Invest — это название глобальной инвестиционной фирмы. При этом компания еще не ответила на отправленное им электронное письмо.

Напомним, российские спецслужбы пытались совершить кибератаку на украинские каналы, которые участвуют в едином телемарафоне, сообщает СБУ.