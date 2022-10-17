В понедельник, 17 октября, в аннексированном Крыму жители Джанкоя и ближайших населенных пунктов сообщают о сильном взрыве.

Об этом пишет управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Действительно, в местных пабликах люди пишут, что слышали взрыв, но там же там появились и сообщения, что якобы это результат работы саперов, которые разминируют снаряды в соседнем Азовском после взрывов 16 августа.

Фото или видео свидетельств пока нет.

Напомним, 10 октября на севере Крыма в Джанкое взрывом были повреждены два дома и ранена девочка.

Тем временем британская разведка рассказала о проблемах войск РФ в Украине после взрыва на Крымском мосту.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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