Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил обмен пленными, о котором ранее заявили в Минобороны РФ.

По его словам, Украина вернула 116 человек. Москва ранее заявила, что вернула 63 своих военных.

Домой вернулись военные из Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления. Из них двое - офицеры и 114 рядовых и сержантов.

Среди них: 87 бойцов ВСУ (в том числе двое – из ССО), восемь из ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из Госпогранслужбы, двое из ВМС и один представитель ГосЧС.

Кроме того, по словам Ермака, удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело Евгения Кулика - погибшего добровольца-украинца, служившего во Французском иностранном легионе, но после начала вторжения РФ, вернувшегося воевать за Украину.

Напомним, что всего с начала войны из плена домой вернулись более полутора тысяч украинцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".