На пост главы Шотландской национальной партии и на должность первого министра Шотландии избран сын мигрантов из Пакистана мусульманин Хамза Юсаф.

Об этом сообщает BBC.

Он набрал 26 тысяч голосов партии (52%) и возглавит региональное правительство.

В этой связи интересны сразу два момента.

Во-первых, Шотландская национальная партия выступает за независимость Шотландии от Великобритании (и за вхождение ее в ЕС на правах полноценного члена). Юсаф уже подтвердил, что продолжит бороться за независимость.

Во-вторых, премьер-министром Британии является потомок мигрантов из Индии Риши Сунак. Как известно, отношения между Индией и Пакистаном очень напряженные, если не сказать враждебные. И будет интересно наблюдать, как сложатся отношения между пакистанцем-лидером Шотландии и индусом-премьером Британии.

Сунак уже выступил против независимости Шотландии и пообещал "упорно бороться за защиту союза".

Ранее Хамза Юсаф на встрече с украинскими беженками спросил, где их мужчины, на что женщины не ответили, но нервно рассмеялись. Также он пообещал в случае своего избрания первым министром продолжать поддерживать прибывших из Украины.

Напомним, осенью Верховный суд Великобритании постановил, что шотландское правительство не может провести второй референдум о независимости в следующем году без одобрения британского парламента.